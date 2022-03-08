Apple не покажет новую презентацию своей продукции в России

8 марта в 21:00 пройдёт весенняя презентация Apple. На ней компания должна поделиться своими планами на ближайшее будущее и, возможно, анонсировать часть будущих продуктов. Судя по всему, российские зрители посмотреть её не смогут — Apple заблокировала трансляцию на территории нашей страны. При переходе на страницу будущего ивента на YouTube сообщается, что «владелец видео запретил его просмотр в вашей стране».
При этом если использовать VPN, то в видео идёт обратный отсчёт до начала трансляции. На официальном сайте организации пользователи из России видят только пост о предыдущем ивенте, состоявшемся 18 октября 2021 года. А информацию о новом как будто удалили. Apple пока не комментировала ситуацию. Ранее компания остановила продажи iPhone и другой техники в своём магазине в России, а также ограничила часть сервисов вроде Apple Pay.
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