В Steam стартовала распродажа, посвящённая 8 Марта
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В Steam началась распродажа Women's Day Sale, посвящённая Международному женскому дню. В этот раз скидки получили проекты, которые создавали под надзором женского руководства. Мы собрали самые интересные предложения. Распродажа продлится до 11 марта 21:00 мск.
Лучшие предложения на распродаже Women's Day Sale:
- Road 96 — 417 рублей (вместо 596 рублей)
- Gods Will Be Watching — 62 рубля (вместо 249 рублей)
- Operation: Tango — 282 рубля (вместо 435 рублей)
- GreedFall — 559 рублей (вместо 1399 рублей)
- The Darkside Detective — 92 рубля (вместо 289 рублей)
- Call of the Sea — 261 рубль (вместо 435 рублей)
- Shady Part of Me — 259 рублей (вместо 649 рублей)
- Haven — 279 рублей (вместо 465 рублей)
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