В Steam стартовала распродажа, посвящённая 8 Марта

В Steam началась распродажа Women's Day Sale, посвящённая Международному женскому дню. В этот раз скидки получили проекты, которые создавали под надзором женского руководства. Мы собрали самые интересные предложения. Распродажа продлится до 11 марта 21:00 мск.

Лучшие предложения на распродаже Women's Day Sale:

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