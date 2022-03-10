Elden Ring стала самым успешным новым брендом за шесть лет в Британии

Издание Gamesindustry.biz опубликовало данные о февральских продажах видеоигр в Британии. В этот раз учитывались не только физические, но и цифровые копии.
За прошлый месяц в Британии продали 2,4 миллиона копий игр. Elden Ring стала самым быстропродаваемым новым проектом — это крупнейший запуск франшизы со времён The Division в 2016 году. Продажи экшена превысили результаты Horizon Forbidden West в два раза, хотя проект Sony вышел на неделю раньше.
В первую десятку также традиционно вошли FIFA 22, GTA 5 и Call of Duty: Vanguard. Стоит отметить и Red Dead Redemption 2 — спустя три года после выхода проекту удалось занять 9-ую строчку в топе.
Топ-10 игр за февраль в рознице Британии
(в играх со значком * не учитывались цифровые копии)
- Elden Ring
- Horizon Forbidden West
- FIFA 22
- Pokemon Legends: Arceus*
- GTA 5
- Dying Light 2*
- Total War: Warhammer 3
- Call of Duty: Vanguard
- Red Dead Redemption 2
- NBA 2K22
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 10 марта 2022
-
15:10
-
15:03
-
14:23
-
13:59
-
13:50
-
13:41
-
13:08
-
13:04
-
12:53
-
12:40
-
11:54
-
11:20
-
10:42
-
10:11
-
09:52
-
09:24
-
08:53
-
08:24
-
01:58
-
01:44
-
00:26
- 9 марта 2022
-
22:25
-
20:02
-
19:46
-
18:44
-
17:25
-
17:20
-
17:15
-
17:07
-
16:09
-
15:56
-
15:02
-
14:57
-
14:36
-
14:30