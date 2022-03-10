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Elden Ring стала самым успешным новым брендом за шесть лет в Британии

Elden Ring стала самым успешным новым брендом за шесть лет в Британии
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Издание Gamesindustry.biz опубликовало данные о февральских продажах видеоигр в Британии. В этот раз учитывались не только физические, но и цифровые копии.

За прошлый месяц в Британии продали 2,4 миллиона копий игр. Elden Ring стала самым быстропродаваемым новым проектом — это крупнейший запуск франшизы со времён The Division в 2016 году. Продажи экшена превысили результаты Horizon Forbidden West в два раза, хотя проект Sony вышел на неделю раньше.

В первую десятку также традиционно вошли FIFA 22, GTA 5 и Call of Duty: Vanguard. Стоит отметить и Red Dead Redemption 2 — спустя три года после выхода проекту удалось занять 9-ую строчку в топе.

Топ-10 игр за февраль в рознице Британии

(в играх со значком * не учитывались цифровые копии)

  1. Elden Ring
  2. Horizon Forbidden West
  3. FIFA 22
  4. Pokemon Legends: Arceus*
  5. GTA 5
  6. Dying Light 2*
  7. Total War: Warhammer 3
  8. Call of Duty: Vanguard
  9. Red Dead Redemption 2
  10. NBA 2K22

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