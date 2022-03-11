На Steam Deck теперь можно установить Windows 10

Valve выпустила пакет драйверов на Steam Deck для чистой установки Windows 10 на портативный ПК. Компания отметила, что новая ОС полностью заменит оригинальную, поэтому все пользовательские данные будут удалены. Верна и обратная ситуация.

Организация заявила, что в данный момент на Steam Deck можно установить только «десятку», потому что для Windows 11 необходима новая версия BIOS. Valve уже работает над ней и обещает выпустить обновление в скором времени вместе с пакетом аудиодрайверов — в данный момент воспроизводить звук на Windows 10 можно только через Bluetooth и порт USB-C.

Steam Deck поступил в продажу 25 февраля в странах первой волны — США, Канаде и государствах Евросоюза. В данный момент портативный ПК поддерживает уже более 700 игр.

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