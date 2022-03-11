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На Steam Deck теперь можно установить Windows 10

На Steam Deck теперь можно установить Windows 10
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Valve выпустила пакет драйверов на Steam Deck для чистой установки Windows 10 на портативный ПК. Компания отметила, что новая ОС полностью заменит оригинальную, поэтому все пользовательские данные будут удалены. Верна и обратная ситуация.

Организация заявила, что в данный момент на Steam Deck можно установить только «десятку», потому что для Windows 11 необходима новая версия BIOS. Valve уже работает над ней и обещает выпустить обновление в скором времени вместе с пакетом аудиодрайверов — в данный момент воспроизводить звук на Windows 10 можно только через Bluetooth и порт USB-C.

Steam Deck поступил в продажу 25 февраля в странах первой волны — США, Канаде и государствах Евросоюза. В данный момент портативный ПК поддерживает уже более 700 игр.

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