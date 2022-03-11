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Для Elden Ring выпустили приложение для iOS с подсказками

Для Elden Ring выпустили приложение для iOS с подсказками
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Elden Ring — гигантская игра со множеством персонажей, скрытых мини-квестов и локаций. Даже знакомые с Souls-серией игроки испытывают трудности с запоминанием происходящих событий, когда вокруг столько всего интересного. Ситуацию осложняет то, что в игре нет никакого отслеживания заданий, а значимые персонажи никак не отмечаются на карте.

Разработчик Декери Кэри решил исправить это упущение и создал приложение Shattered Ring. Оно представляет собой базу данных Elden Ring: пользователи могут отслеживать прохождение скрытых заданий, узнавать местонахождение сюжетных персонажей и торговцев, а также создавать свои собственные заметки. В данный момент приложение доступно только на iOS по цене в $ 2,99.

Одно из окон приложения Shattered Ring

Одно из окон приложения Shattered Ring

По словам Кэри, он очень любит Elden Ring, однако постоянно забывает, где находится важный персонаж или куда нужно идти. Именно поэтому разработчик и решил создать приложение, которое явно будет пользоваться популярностью среди игроков.

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