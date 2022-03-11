Для Elden Ring выпустили приложение для iOS с подсказками

Elden Ring — гигантская игра со множеством персонажей, скрытых мини-квестов и локаций. Даже знакомые с Souls-серией игроки испытывают трудности с запоминанием происходящих событий, когда вокруг столько всего интересного. Ситуацию осложняет то, что в игре нет никакого отслеживания заданий, а значимые персонажи никак не отмечаются на карте.

Разработчик Декери Кэри решил исправить это упущение и создал приложение Shattered Ring. Оно представляет собой базу данных Elden Ring: пользователи могут отслеживать прохождение скрытых заданий, узнавать местонахождение сюжетных персонажей и торговцев, а также создавать свои собственные заметки. В данный момент приложение доступно только на iOS по цене в $ 2,99.

Одно из окон приложения Shattered Ring

По словам Кэри, он очень любит Elden Ring, однако постоянно забывает, где находится важный персонаж или куда нужно идти. Именно поэтому разработчик и решил создать приложение, которое явно будет пользоваться популярностью среди игроков.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!