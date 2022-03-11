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Pokemon GO вслед за Brawl Stars отключат в России

Pokemon GO вслед за Brawl Stars отключат в России
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Студия Niantic приняла решение отключить Pokemon GO в России и Беларуси на фоне спецоперации России на Украине. Студия уже выключила возможность скачивать игры, а в ближайшее время закроют и доступ.

То есть Pokemon GO станет четвёртой игрой, которую полностью выключат в России. Ранее к такому решению пришла студия Supercell, которая выключила в стране три своих мобильных хита — Clash of Clans, Clash Royale и Brawl Stars.

Подобные решения для всей индустрии стали большим прецедентом. Одно дело прекращать новые загрузки, а другое — закрывать доступ к играм, куда аудитория вкладывала не только своё время, но ещё и деньги. Светлое цифровое будущее.

Другие площадки и сервисы, включая Steam, Xbox Live и PlayStation Store, дают и дальше пользоваться купленным контентом, лишь ограничивая новые покупки.

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