«Инстаграм» заблокировали на территории РФ

Вечером 13 марта Роскомнадзор начал блокировать «Инстаграм» на территории России. Решение было принято после слов пресс-секретаря Meta Энди Стоуна, который рассказал, что в «Фейсбуке» теперь можно призывать к насилию против российских солдат из-за ситуации на Украине.
Согласно данным Globalcheck, утром 14 марта сервис оказался недоступен у всех крупных российских провайдеров: от «Ростелекома» до МТС. Проверка «Чемпионата» показала, что сайт не грузится на трёх устройствах с разным интернет-подключением.
Фото: Globalcheck
Ранее на территории России также заблокировали «Фейсбук», «Твиттер» и множество других ресурсов. Единственным официально работающим приложением компании Meta в РФ остаётся WhatsApp.
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