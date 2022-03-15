В Steam стартовала распродажа японских ролевых игр
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В Steam началась распродажа, посвящённая японским ролевым играм. В этот раз скидки получили различные проекты: от классических японских ролевых игр с пиксельной графикой до экшенов с фентезийным сеттингом. Для покупки игр можно использовать несколько обходных путей, о которых мы рассказали в нашем гайде.
Мы собрали самые интересные предложения. Распродажа продлится до 21 марта 21:00 мск.
Лучшие предложения на распродаже японских ролевых игр:
- Monster Hunter Rise — 1517 рублей (вместо 2299 рублей)
- Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin — 1319 рублей (вместо 1999 рублей)
- Monster Hunter: World — 499 рублей (вместо 999 рублей)
- Scarlet Nexus — 839 рублей (вместо 2099 рублей)
- The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel — 349 рублей (вместо 699 рублей)
- Summer Memories — 326 рублей (вместо 435 рублей)
- Chrono Trigger — 249 рублей (вместо 499 рублей)
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