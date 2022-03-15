В Steam стартовала распродажа японских ролевых игр

В Steam началась распродажа, посвящённая японским ролевым играм. В этот раз скидки получили различные проекты: от классических японских ролевых игр с пиксельной графикой до экшенов с фентезийным сеттингом. Для покупки игр можно использовать несколько обходных путей, о которых мы рассказали в нашем гайде.

Мы собрали самые интересные предложения. Распродажа продлится до 21 марта 21:00 мск.

Лучшие предложения на распродаже японских ролевых игр:

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