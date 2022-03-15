Ученик превзошёл учителя. В World War 3 играет больше, чем в Battlefield 2042

В раннем доступе в Steam доступен шутер World War 3 от студии The Farm 51. Игра получила смешанные отзывы, однако в последнее время её онлайн значительно вырос.

Забавно, что проект The Farm 51 стал популярнее даже Battlefield 2042. Вероятно, на это повлиял провал шутера DICE, рекламная кампания World War 3 и качество самой игры. В данный момент в World War 3 играют 2108 человек, тогда как онлайн Battlefield 2042 составляет 1634 пользователя.

Начиная с 8 марта онлайн World War 3 с каждым днём немного возрастал. Возможно, рекорд в 4366 игроков ещё будет побит. Что касается Battlefield 2042, то у шутера DICE дела идут совсем скудно. Это при том, что проект The Farm 51 до сих пор находится в раннем доступе.

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