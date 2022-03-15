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«Мир» без App Store. Нет, Apple не добавляла новую платёжную систему

«Мир» без App Store. Нет, Apple не добавляла новую платёжную систему
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Apple добавила возможность оплачивать собственные сервисы через карту платёжной системы «Мир». Несколько дней единственным способом что-либо оплатить были платежи через мобильных операторов.

Наша проверка показала, что упоминание платежа есть в сервисе, однако при попытке добавить карту появляется ошибка. По крайней мере, так происходит с картой «Тинькофф-Мир».

Первыми новостью о добавлении «Мир» поделились в ТАСС, после чего пошли и другие СМИ. Однако вскоре появились первые опровержения. К примеру, издание iPhone.ru сообщает, что платежи через «Мир» добавили в конце 2021 года, однако уже во второй половине февраля 2022-го внесение новых карт запретили.

Сведения подтверждаются и на сайте «Мира». Там прямо говорится, что сейчас нельзя регистрировать новые карты в Apple ID.

Изначально материал выходил с информацией о добавлении «Мир» в App Store. Но после мы скорректировали доступную информацию.

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Платежи в App Store через Visa и MasterCard заблокировали вместо с уходом платёжных систем из России несколько дней назад. При этом операторы связи и разные банки уже успели подготовить инструкции для пополнения кошелька — это были платежи через операторов мобильной связи.

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