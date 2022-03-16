Источники: VK перезапустит культовый мессенджер ICQ

В середине февраля топ-менеджмент VK обсуждал перезапуск культового мессенджера ICQ. На фоне множества санкций перезапуск «аськи» заинтересовал и власти. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к компании.
Помимо перезапуска ICQ, компания заинтересована и в создании собственного корпоративного мессенджера. Его разработают на базе существующего MyTeams, запущенного в 2019 году. В данный момент он носит название VK Teams. Оба проекта должны представить уже к лету 2022 года.
Источники «Ведомостей» не знают, чем именно новые ICQ и VK Teams будут отличаться от действующих прямо сейчас. Возможно, они получат новейшие технологии шифрования и расширят функционал.
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