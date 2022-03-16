В России больше нельзя активировать коды для PS Store и PS Plus

Примерно неделю назад мы нашли возможность активировать коды в российском PlayStation Store. Однако лазейку всё-таки закрыли, поэтому теперь погасить какие-либо ключи в магазине попросту невозможно.

В итоге владельцы PlayStation из России, Казахстана, Грузии, Армении, Узбекистана, Азербайджана не могут:

активировать PS Plus — если подписка не была оформлена, то больше нельзя даже играть в онлайне;

активировать ключи игр и DLC — например, Dawn of Ragnarok для Assassin's Creed Valhalla;

погасить коды разного номинала — однако они сейчас бесполезны, поскольку магазин заморожен.

Вчера Sony отменила все предзаказы GTA 5 для PS5 в российском PS Store, а многие начали всерьёз ожидать, что их деньги сгорят из-за ограничений PS Store — в кошельке не может быть более 10 000 рублей. Однако, как мы понимаем, деньги не сгорят.

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Мы всё ещё ждем комментарий российского офиса PlayStation.