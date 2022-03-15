Россияне боятся потерять свои деньги из-за политики Sony для PS Store

Sony уже отменила как минимум четыре предзаказа в России, однако деньги за них компания возвращает только в кошелёк учётной записи PlayStation — даже, если покупка оплачивалась банковской картой.
К сожалению, россияне начинают переживать, что их деньги могут попросту сгореть. На это есть сразу несколько причин. Во-первых, в кошельке PlayStation не может быть более 10 000 рублей — то есть при отмене двух крупных предзаказов лимит уже будет превышен. Что случится в таком случае — неизвестно. Мы связались с российским офисом PlayStation, чтобы получить комментарий на эту тему.
Во-вторых, при возвращении денег на кошелёк люди попросту не могут ими воспользоваться. Магазин не работает — и в обозримом будущем его вряд ли запустят. То есть деньги просто лежат на счету без возможности вернуть их на банковскую карту.
И не стоит забывать, что подписчики платного PS Plus всё ещё не знают, что их ждёт (а у кого-то подписка оплачена на годы вперёд). Забирать ежемесячную подборку бесплатных игр они не могут, при этом сама Sony вообще не торопится хоть что-то комментировать.
Ждём действий со стороны PlayStation. За прошедшее время Sony успела вернуть предзаказы Gran Turismo 7 (от 4999 до 7499 рублей), Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok (2849 рублей), WWE 2K22 (от 4999 до 8569 рублей) и Grand Theft Auto 5 (719 рублей). Впереди ещё Ghostwire: Tokyo (от 3599 до 5199 рублей), Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin и LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.
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