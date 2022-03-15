Россияне боятся потерять свои деньги из-за политики Sony для PS Store

Sony уже отменила как минимум четыре предзаказа в России, однако деньги за них компания возвращает только в кошелёк учётной записи PlayStation — даже, если покупка оплачивалась банковской картой.

К сожалению, россияне начинают переживать, что их деньги могут попросту сгореть. На это есть сразу несколько причин. Во-первых, в кошельке PlayStation не может быть более 10 000 рублей — то есть при отмене двух крупных предзаказов лимит уже будет превышен. Что случится в таком случае — неизвестно. Мы связались с российским офисом PlayStation, чтобы получить комментарий на эту тему.

Во-вторых, при возвращении денег на кошелёк люди попросту не могут ими воспользоваться. Магазин не работает — и в обозримом будущем его вряд ли запустят. То есть деньги просто лежат на счету без возможности вернуть их на банковскую карту.

Вряд ли многие об этом знают, но спустя три года Sony обнуляет средства кошелька — об этом официально предупреждают по почте, чтобы пользователь успел потратить их, однако в случае заморозки магазина… ну, это попросту невозможно.

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И не стоит забывать, что подписчики платного PS Plus всё ещё не знают, что их ждёт (а у кого-то подписка оплачена на годы вперёд). Забирать ежемесячную подборку бесплатных игр они не могут, при этом сама Sony вообще не торопится хоть что-то комментировать.

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Ждём действий со стороны PlayStation. За прошедшее время Sony успела вернуть предзаказы Gran Turismo 7 (от 4999 до 7499 рублей), Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok (2849 рублей), WWE 2K22 (от 4999 до 8569 рублей) и Grand Theft Auto 5 (719 рублей). Впереди ещё Ghostwire: Tokyo (от 3599 до 5199 рублей), Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin и LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.