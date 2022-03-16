В Elden Ring устроили бой двух сильнейших боссов

Радана и Малению принято считать сильнейшими боссами в Elden Ring. Для победы над этими противниками нужно хорошо подготовиться и запастись терпением. У каждого босса есть свои смертоносные атаки и способы быстро убить игрока.

Ведущий канала Garden of Eyes решил поставить Радана и Малению против друг друга. Блогеру стало интересно, кто из этой кровавой битвы выйдет победителем. Результат можно увидеть в самом конце ролика. Возможно, он вас удивит.

В бою против друг друга боссы не стесняются применять самые мощные атаки и изощрённые приёмы. Примечательно, что битва состоялась на локации Радана. Это огромное поле сражений, на котором протагонист с самим Раданом и сражался.

По сюжету Elden Ring, Маления и Радан уже однажды сражались. Тогда победителем никто не вышел.

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