Видео: обнимашки Гарфилда и Магуайра на съёмках «Человека-паука: Нет пути домой»

Sony выпустила небольшой ролик со съёмок «Человека-паука: Нет пути домой». В 40-секундном видео можно посмотреть на забавные моменты с актёрами на съёмках, а также увидеть обнимашки Эндрю Гарфилда и Тоби Магуайра.
Ролик приурочили к выходу цифровой версии фильма, в которую, помимо самой ленты, вошли также различные дополнительные материалы, включая шутки, неудачные дубли и невошедшие эпизоды. В России, к сожалению, выход фильма в цифре отложили на неопределённый срок.
Премьера «Человека-паука: Нет пути домой» состоялась 15 декабря. Картина собрала в мировом прокате около $ 1,87 млрд и стала самой кассовой лентой в эпоху пандемии.
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