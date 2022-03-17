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В Epic Games Store раздают психологический хоррор In Sound Mind

В Epic Games Store раздают психологический хоррор In Sound Mind
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В Epic Games Store обновилась еженедельная раздача игр. С 17 по 24 марта можно бесплатно забрать психологический хоррор In Sound Mind.

In Sound Mind — психологический хоррор от первого лица. В игре предстоит взять на себя роль персонажа, который оказывается в коридорах незнакомого здания. Через некоторое время он поймёт, что вокруг него лишь хаос и кошмары. Авторы описывают проект как «путешествие по тяжким воспоминаниям».

Ещё в игре есть головоломки и битвы с боссами. Главная особенность проекта — возможность погладить кошку.

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