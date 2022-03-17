В Epic Games Store раздают психологический хоррор In Sound Mind
Поделиться
В Epic Games Store обновилась еженедельная раздача игр. С 17 по 24 марта можно бесплатно забрать психологический хоррор In Sound Mind.
In Sound Mind — психологический хоррор от первого лица. В игре предстоит взять на себя роль персонажа, который оказывается в коридорах незнакомого здания. Через некоторое время он поймёт, что вокруг него лишь хаос и кошмары. Авторы описывают проект как «путешествие по тяжким воспоминаниям».
Ещё в игре есть головоломки и битвы с боссами. Главная особенность проекта — возможность погладить кошку.
Следующий бесплатный лот займёт DEMON'S TILT — пинбол со множеством уровней.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 17 марта 2022
-
19:15
-
18:46
-
18:04
-
17:48
-
16:32
-
15:32
-
15:12
-
14:57
-
14:51
-
14:28
-
14:11
-
13:44
-
13:27
-
13:20
-
13:12
-
13:02
-
12:53
-
12:35
-
12:21
-
11:51
-
11:22
-
10:51
-
10:22
-
09:51
-
09:21
-
08:52
-
08:23
- 16 марта 2022
-
20:21
-
19:58
-
19:35
-
19:28
-
18:29
-
18:10
-
17:38
-
17:09
Партнерский контент