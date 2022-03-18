Steam остановил выплаты разработчикам из России
Поделиться
Ночью 18 марта игровые разработчики из России получили письма от Valve, в которых сообщалось о приостановке выплат на банковские счета. Ситуация коснулась также создателей из Украины и Беларуси.
Ваша банковская информация Steam была деактивирована по следующей причине: в связи с текущей ситуацией в мире, мы не может отправить банковские выплаты для граждан Беларуси, России и Украины.
Пока банковская информация не будет исправлена, Valve не сможет осуществлять перевод для вас. Пожалуйста, исправьте вашу банковскую информацию как можно скорее. При необходимости, после исправления Valve включит имеющийся остаток в следующую ежемесячную выплату.
Судя по всему, Valve не может отправить ежемесячную выплату авторам из России и Беларуси, потому что в этих странах не работают международные Visa и MasterCard. Пока неясно, как именно разработчикам из упомянутых государств выводить средства. Вполне возможно, им придётся дожидаться официального возвращения платёжных систем.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 18 марта 2022
-
10:20
-
09:52
-
09:21
-
08:54
-
08:23
-
00:48
- 17 марта 2022
-
19:51
-
19:15
-
18:46
-
18:04
-
17:48
-
16:32
-
15:32
-
15:12
-
14:57
-
14:51
-
14:28
-
14:11
-
13:44
-
13:27
-
13:20
-
13:12
-
13:02
-
12:53
-
12:35
-
12:21
-
11:51
-
11:22
-
10:51
-
10:22
-
09:51
-
09:21
-
08:52
-
08:23
- 16 марта 2022
-
20:21
Партнерский контент