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Steam остановил выплаты разработчикам из России

Steam остановил выплаты разработчикам из России
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Ночью 18 марта игровые разработчики из России получили письма от Valve, в которых сообщалось о приостановке выплат на банковские счета. Ситуация коснулась также создателей из Украины и Беларуси.

Ваша банковская информация Steam была деактивирована по следующей причине: в связи с текущей ситуацией в мире, мы не может отправить банковские выплаты для граждан Беларуси, России и Украины.

Пока банковская информация не будет исправлена, Valve не сможет осуществлять перевод для вас. Пожалуйста, исправьте вашу банковскую информацию как можно скорее. При необходимости, после исправления Valve включит имеющийся остаток в следующую ежемесячную выплату.

Судя по всему, Valve не может отправить ежемесячную выплату авторам из России и Беларуси, потому что в этих странах не работают международные Visa и MasterCard. Пока неясно, как именно разработчикам из упомянутых государств выводить средства. Вполне возможно, им придётся дожидаться официального возвращения платёжных систем.

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