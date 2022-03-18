Capcom тихо сняла свои игры с продаж для России в Steam

Capcom последовала за многими компаниями, решив прекратить продажи своей продукции в России. Поскольку магазины PS Store, Xbox Store и Nintendo eShop уже не работают в России, остался последний бастион — Steam.

Причём японский издатель не закрыл доступ к страницам своей продукции для россиян, как это сделали EA, Rockstar, 2K Games, Activision и другие, а просто убрал возможность оплачивать любой из проектов. Среди них игры серии Resident Evil, Monster Hunter, Devil May Cry, Dragon's Dogma и другие.

Примечательно, что буквально несколько дней назад Capcom провела презентацию расширения Sunbreak для Monster Hunter: Rise — и в Steam даже для России открыли предварительные заказы. Поэтому фанаты наверняка успели запастись грядущим контентом.

Capcom стала одним из последних издателей, кто ушёл из страны. При этом компания всё ещё не делала каких-то публичных заявлений.