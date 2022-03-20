Час в очереди на очереди. В Fortnite просто невозможно зайти

Почти два часа назад Epic Games открыла сервера Fortnite, однако попасть в игру смогли немногие. Первое время при входе образовывались очереди на несколько минут, после чего они постепенно увеличивались — вплоть до 90 минут.
Однако даже те, кто дождался окончания таймера, оказались разочарованы. После этого просто появляется оповещение, что «серверы не отвечают» и игра продолжает попытки подключиться. Никаких примерных сроков или место в очередь при этом не отмечается.
В Epic Games ещё в 15:45 мск (через 45 минут после открытия серверов) отмечали, что изучают проблему, которая мешает всем попасть на серверы. Пока никаких решений нет, но сейчас почти все стримеры сидят в главном меню в попытке подключиться.
Новый сезон Fortnite посвящён полномасштабному противостоянию двух группировок, поэтому добавили танки и другую боевую технику. Вдобавок игроки обучились паркуру, а среди новых героев затесался Доктор Стрэндж.
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