Apple отключила поддержку карт «Мир» в Apple Pay
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По данным Telegram-канала «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на НСПК, Apple приостановила поддержку карт «Мир» в платёжном сервисе Apple Pay.
Ранее платёженая система перестала работать с картами Visa и Mastercard, но продолжала обслуживать ранее привязанные карты «Мир». При этом добавить новые уже не получалось. Таким образом, пользователи из России в ближайшее время лишатся ещё одного очень удобного инструмента для оплаты покупок.
В начале марта Apple также остановила продажи своей продукции и её ввоз в Россию. Сообщалось, что ситуация затронет в том числе Apple Pay, однако речь шла лишь о частичных ограничениях.
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