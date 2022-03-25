Microsoft открыла отдел по облачным играм. Его возглавляет дизайнер Portal и Left 4 Dead

Microsoft открыла новое подразделение, которое сосредоточится на создании облачных игр. Их будут разрабатывать только для экосистемы Xbox. Руководит отделом дизайнер Portal и Left 4 Dead Ким Свифт, которая работала в команде Google Stadia.

В специальном обращении Свифт рассказала, что подразделение будет сотрудничать с разработчиками мирового класса. Их целью станет создание игр, которые дадут «беспрецедентный»‎ опыт благодаря облачным технологиям.

Такие игры будут использовать облако для обработки физики объектов или освещения, чтобы не нагружать систему. Подобные технологии применяются в шутере Crackdown 3 для разрушаемости.

Свифт считает, что облачные игры всё ещё находятся на ранней стадии развития, а их будущее заключается в повсеместности, искусственном интеллекте и вычислениях.

Разработчики смогут использовать машинное обучение для улучшения игр с генерируемыми объектами и функциями, а также развития интеллекта неигровых персонажей.

Перенос вычислений в облако поможет запускать игры на слабых устройствах, которые недостаточно мощны для них. Облачные расчёты позволят создавать эффекты разрушений, реалистичную симуляцию толпы и улучшат рендеринг графики.

Облачные технологии требуют долгосрочных инвестиций, сообщила Свифт, и команда будет развивать эти возможности.

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