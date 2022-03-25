Microsoft открыла отдел по облачным играм. Его возглавляет дизайнер Portal и Left 4 Dead

Microsoft открыла новое подразделение, которое сосредоточится на создании облачных игр. Их будут разрабатывать только для экосистемы Xbox. Руководит отделом дизайнер Portal и Left 4 Dead Ким Свифт, которая работала в команде Google Stadia.
В специальном обращении Свифт рассказала, что подразделение будет сотрудничать с разработчиками мирового класса. Их целью станет создание игр, которые дадут «беспрецедентный» опыт благодаря облачным технологиям.
Такие игры будут использовать облако для обработки физики объектов или освещения, чтобы не нагружать систему. Подобные технологии применяются в шутере Crackdown 3 для разрушаемости.
Свифт считает, что облачные игры всё ещё находятся на ранней стадии развития, а их будущее заключается в повсеместности, искусственном интеллекте и вычислениях.
Разработчики смогут использовать машинное обучение для улучшения игр с генерируемыми объектами и функциями, а также развития интеллекта неигровых персонажей.
Перенос вычислений в облако поможет запускать игры на слабых устройствах, которые недостаточно мощны для них. Облачные расчёты позволят создавать эффекты разрушений, реалистичную симуляцию толпы и улучшат рендеринг графики.
Облачные технологии требуют долгосрочных инвестиций, сообщила Свифт, и команда будет развивать эти возможности.
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