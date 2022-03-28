Для Genshin Impact представили двух новых героев — Куки Синобу и Е Лань

Создатели Genshin Impact в своих социальных сетях показали двух новых героев. Подробности авторы не раскрыли, но представили описание, внешность и основную стихию персонажей.
Е Лань опысывается как незнакомка, которая якобы работает в Департаменте по делам граждан. Личность героини всегда была загадкой, но многие хотят заручиться её поддержкой. Основная стихия девушки — Гидро.
Электрогероиня Куки Синобу стала помощницей главаря банды Аратаки, но жители Ханамидзаки без сомнений обращаются к ней за советом. По какой-то причине девушка прикрывает лицо маской и не приближается к Великому храму Наруками.
Дата появления персонажей пока неизвестна. Возможно, их добавят в следующем обновлении Genshin Impact после патча 2.6, который выйдет 30 марта.
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