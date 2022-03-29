Мобильные операторы могут отказаться от безлимитных тарифов из-за нехватки оборудования

Минцифры направило мобильным операторам рекомендацию «исключить неограниченное потребление трафика», в том числе ввести ограничения на безлимитных тарифах. Также в письме упомянули о необходимости сбалансировать потребление трафика пользователями, предусмотрев «разумное сокращение таких объёмов». Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства Максута Шадаева.

Согласно документу, это необходимо для исполнения указа от 16 марта — в том числе для «надлежащего функционирования» сетей связи в России и равномерного распределения нагрузки на сеть. По словам представителя «МегаФона» Владимира Месропяна, рекомендация Минцифры выглядит своевременной, так как сложности с поставками оборудования могут привести к ухудшению качества связи. В МТС также назвали предложение разумным, а в Tele2 отметили, что «никогда не злоупотребляли безлимитами» во избежание избыточной нагрузки на сеть.

По словам источника в одном из мобильных операторов, безлимиты уберут из дорогих тарифов. А если трафик начнёт аномально расти, то могут сократить общее количество доступных ГБ в пакете, однако это «едва ли произойдёт».

Ранее мобильные операторы предупредили, что в скором времени они столкнутся с дефицитом оборудования из-за санкций, а с июля-августа в их работе могут начаться сбои. Стоимость телеком-оборудования уже выросла на 40% из-за ухода западных вендоров и снижения курса рубля и может возрасти ещё на 80%.

Новость по теме Мобильные операторы предупредили о возможных сбоях связи из-за нехватки оборудования

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!