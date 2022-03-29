По «Сонику в кино» создадут целую киновселенную
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Один из продюсеров «Соника в кино» Тоби Ашер заявил, что Paramount Pictures хочет создать целую киновселенную по франшизе. Вероятно, на это повлиял успех двух фильмов про синего ежа.
Также известно, что в разработке находится третья часть франшизы и сольный проект про друга Соника по имени Тейлз. Каких-то других деталей проектов нет.
Мы создаём кинематографическую вселенную, поэтому заранее планировали добавление Тейлза и Наклза. Эти персонажи в новинку для кино, но любимчики у игроков по всему миру.
«Соник 2 в кино» выйдет в некоторых странах уже завтра, а премьера в США состоится 8 апреля. В России фильм не покажут из-за напряжённой мировой ситуации.
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