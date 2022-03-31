Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 ответили на волнующие вопросы

14 марта стало известно, что GSC Game World отменила релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 в России. После начала событий на Украине студия перестала активно общаться с аудиторией. Сегодня авторы всё же ответили на несколько вопросов в Discord-сервере.

По словам комьюнити-менеджера GSC, с сотрудниками из России «всё хорошо», проблем нет. Также сотрудник студии прокомментировал слухи по поводу того, что из проекта уберут русскую озвучку. По его словам, верить слухам не стоит.

По поводу слухов — у нас стандартный ответ: пожалуйста, следите только за официальными источниками. Никто не знает про игру лучше, чем компания, которая её делает.

Было много вопросов о том, собираются ли разработчики вообще выпустить S.T.A.L.K.E.R. 2. Комьюнити-менеджер сообщил, что игра «точно выйдет».

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 должен состояться 8 декабря 2022 года на ПК и Xbox Series.

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