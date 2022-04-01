Культовые Gothic и Gothic 2 теперь поддерживают мастерскую Steam

Piranha Bytes неожиданно объявила о новом обновлении для первых двух частей Gothic. Теперь культовые RPG поддерживают мастерскую Steam. Это значит, что устанавливать модификации для игры станет гораздо проще — достаточно подписаться на ту или иную работу в списке модов.

В данный момент функция находится в бета-режиме, чуть позже разработчики выпустят общедоступную версию. Для того чтобы поучаствовать в тестировании, необходимо переключить вкладку «бета» в библиотеке Steam и выбрать Workshop beta. Как именно это сделать, разработчики показали в одной картинке.

Также авторы опубликовали гайд по созданию модов через мастерскую. Судя по всему, в ближайшее время первые две части серии переживут настоящее геймерское перерождение.

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