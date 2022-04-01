Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Культовые Gothic и Gothic 2 теперь поддерживают мастерскую Steam

Культовые Gothic и Gothic 2 теперь поддерживают мастерскую Steam
Комментарии

Piranha Bytes неожиданно объявила о новом обновлении для первых двух частей Gothic. Теперь культовые RPG поддерживают мастерскую Steam. Это значит, что устанавливать модификации для игры станет гораздо проще — достаточно подписаться на ту или иную работу в списке модов.

В данный момент функция находится в бета-режиме, чуть позже разработчики выпустят общедоступную версию. Для того чтобы поучаствовать в тестировании, необходимо переключить вкладку «бета» в библиотеке Steam и выбрать Workshop beta. Как именно это сделать, разработчики показали в одной картинке.

Также авторы опубликовали гайд по созданию модов через мастерскую. Судя по всему, в ближайшее время первые две части серии переживут настоящее геймерское перерождение.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022