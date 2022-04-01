Авторы мистической Abandoned отвергли слухи об отмене игры

31 марта датамайнер Лэнс МакДональд обратил внимание на аккаунт студии Blue Box Game Studios в «Твиттере». Компания удалила почти все записи, в которых сообщалось о будущем релизе мистического хоррора Abandoned. Хотя ещё три месяца назад команда обещала выпустить играбельное демо проекта «в скором времени». Многие игроки предположили, что никакой игры никогда не существовало, и всё это было лишь частью пиар-компании небольшой инди-конторы.

Новость по теме Авторы таинственной Abandoned удалили почти все сообщения о планах на выпуск игры

Студия Blue Box Game Studios прокомментировала слухи об отмене Abandoned. По словам разработчиков, они продолжают работу как над игрой, так и над специальным приложением для показа проекта. Пролог, который ранее был запланирован на первый квартал 2022 года, отложили на неопределённый срок.

Таинственную Abandoned анонсировали весной 2021 года. Авторы представили свой проект как хоррор с элементами выживания, который выйдет на PS5 и ПК. Прошлым летом студия планировала выпустить демоверсию игры, однако опубликовала лишь очень короткий тизер проекта. Некоторые фанаты до сих пор связывают Abandoned с культовым Хидео Кодзимой.

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