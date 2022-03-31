Авторы таинственной Abandoned удалили почти все сообщения о планах на выпуск игры

Датамайнер Лэнс МакДональд обратил внимание на аккаунт студии Blue Box Game Studios в «Твиттере». Компания удалила почти все записи, в которых сообщалось о будущем релизе мистического хоррора Abandoned. Хотя ещё три месяца назад команда обещала выпустить играбельное демо проекта «в скором времени». При этом на сайте компании всё ещё есть запись о будущем релизе пролога.

Blue Box Game Studios удалила даже ту самую запись, в которой объяснила причины размера приложения для трейлера. Оно весило целых 6 ГБ — разработчики заявили, что в нём содержится гораздо больше отснятого материала, чем они показали публике.

Не совсем понятно, что именно означает поведение студии. Возможно, Abandoned никогда не существовала, и всё это было лишь частью пиар-компании небольшой инди-конторы. Когда-то проект связывали с Хидео Кодзимой, но сейчас в это верится с большим трудом.

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