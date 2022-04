В Hunt: Showdown добавят персонажей из Crysis и Ryse: Son of Rome

Crytek объявила, что добавит в соревновательный шутер Hunt: Showdown персонажей из других своих игр. Причём не в виде скинов, а с полноценным набором умений и уникальных фишек. Герои будут доступны ограниченное время.

Так, например, заявлено появление Пророка из Crysis, Мариуса Тита из Ryse: Son of Rome, альпиниста из The Climb и Лайки из Robinson: The Journey. Когда персонажи заглянут в шутер, неизвестно. В демонстрирующем трейлере можно увидеть персонажей в действии. Видео называется «Легенды Crytek».

Hunt: Showdown вышла в 2019 году и получила неплохие оценки. Игра доступна на ПК, PS4 и Xbox One.

