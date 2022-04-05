Team17 остановила продажи Worms, Overcooked! и других своих игр в России

Крупные компании продолжают покидать российский игровой рынок. Теперь и Team17 — издатель Worms, Overcooked!, Blasphemous и других игр — прекратила продажи своих проектов в РФ. При попытке приобрести продукт компании в Steam на странице не отображается цена. А у некоторых игр и вовсе висит плашка «данный товар недоступен в вашем регионе».

Страница Worms W.M.D в Steam

Компания пока не делала официальных заявлений. Вполне возможно, что Team17 вернётся на российский рынок, когда ситуация в мире стабилизируется.

В отдельной заметке мы продолжаем собирать список из самых заметных игр, сервисов и продуктов, доступ к которым уже так или иначе ограничен. Материал будет дополняться по мере появления новых случаев.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!