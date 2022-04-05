Илон Маск купил акции «Твиттера» и пошёл ва-банк. Он начал опрос о редактировании твитов

Миллиардер Илон Маск, который недавно стал крупнейшим частным акционером «Твиттера», устроил опрос. Он решил узнать мнение своей аудитории — стоит ли добавлять в «Твиттер» функцию редактирования твита после публикации. О ней пользователи просят, кажется, с самого основания соцсети в 2006 году.

На момент публикации заметки в опросе поучаствовало около 2,38 млн человек. Положительный вариант ответа лидирует с огромным отрывом — 73,6%.

В комментариях Маску предложили будущую схему редактирования сообщений. К примеру, менять твиты можно только в течение 5-10 минут с момента публикации. А как только сообщение было отредактировано, где-то рядом появляется функция просмотра старой версии — на случай, если пользователь опубликовал что-то провокационное, а затем решил резко сменить тему.

Пока неясно, к чему именно приведёт опрос. Вполне возможно, это просто шутка. А может, Маск как крупнейший акционер «Твиттера» решил основательно взяться за развитие соцсети, и в скором времени пользователи наконец дождутся появления функции редактирования сообщений.

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