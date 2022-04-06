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DeLorean представит новый электрокар в августе

DeLorean представит новый электрокар в августе
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Американский автопроизводитель DeLorean Motor Company покажет новую модель электромобиля в августе, 18-го числа. Об этом сообщается на сайте PR Newswire.

Стоит отметить, что речь идёт не про легендарную DMC-12 из франшизы «Назад в будущее», а про совершенно новый автомобиль. Вместе с этим анонсом компания выложила фотографию, на которой можно рассмотреть заднюю часть машины. На фото хорошо видно фару и название самой компании.

У новой модели, судя по тизерам, двери будут открываться вверх, прямо как у DMC-12. Фанаты легендарного авто надеются, что новая машина станет неким свежим взглядом на оригинал.

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