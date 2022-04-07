Фото: детализированная фигурка Лунного рыцаря со светящимися глазами

В честь запуска «Лунного рыцаря» — новичка киновселенной Marvel — производитель игрушек Hot Toys представил фигурку с главным героем. Создатели подошли к модельке с душой и воссоздали образ персонажа довольно точно. Авторы отметили, что у героя даже светятся глаза — благодаря встроенным LED-датчикам.

В комплекте с фигуркой также идут сменные лезвия и кисти рук. В ближайшее время Hot Toys объявит рекомендуемую цену, тогда же моделька и поступит в продажу.

«Лунный рыцарь» стартовал в Disney+ 30 марта. Мы уже делились впечатлениями о первом эпизоде в отдельном материале. Тем временем первую серию посмотрело 1,8 млн домохозяйств — это второй результат в сервисе после «Локи».

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