Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Статьи

Обзор 1-й серии «Лунного рыцаря» — первого сериала Marvel про нового героя

Первые впечатления от «Лунного рыцаря». Новый герой Marvel, старые рельсы Marvel
Михаил Шевкун
Первые впечатления от «Лунного рыцаря»
Комментарии
Как Marvel всё никак не может снять выдающийся сериал.

У Marvel Studios всё никак не получается снять выдающийся сериал. За прошлый год вышло аж четыре проекта, однако действительно неплохим можно назвать разве что «Локи». Остальные даже при интересной завязке к финалу сдувались до самых шаблонных кинокомиксов.

Я до сих пор в обиде на «ВандаВижн», где первые серии щеголяли креативными ходами и интересными намёками на мультивселенную, однако к концу шоу превратилось в типичный фильм Marvel первой фазы. Тот самый, где главный злодей — это просто скучное отражение умений главного героя. Ванда — ведьма, поэтому враг у неё — другая ведьма. Про Вижна даже говорить не хочу.

Помимо общей безыдейности, у сериалов возникла ещё одна проблема — они были слишком изолированы. И от общей вселенной, и друг от друга. Год назад у Marvel вообще-то появились аж два новых Капитана Америка, а Ванда держала целый город в заложниках. Но отголосков этого нет ни в новых фильмах, ни в параллельных сериалах.

Новый Капитан Америка, вдруг вы вообще не в курсе

Новый Капитан Америка, вдруг вы вообще не в курсе

Фото: Marvel Studios

Встречайте «Лунного рыцаря»

Новый сериал для Marvel Studios очень важен: если все прошлые шоу опирались на уже существующих персонажей, то «Лунный рыцарь» вводит нового героя в исполнении Оскара Айзека («Дюна», «Звёздные войны», «Люди Икс»). Это необычный персонаж с раздвоением личности, опирающийся на египетскую мифологию.

Мы успели посмотреть только одну серию, поэтому составить общие впечатления сложно. Пилотный эпизод старается аккуратно ввести зрителей в происходящее через перспективу личности героя, который живёт обычной жизнью затюканного клерка. Он совершенно не понимает, что с ним происходит.

Фото: Marvel Studios

Понять желание Marvel можно, тем более таким образом возникают самые яркие сцены серии с уникальными монтажными решениями. Однако вступление почти на 50 минут получилось слишком уж затянутым — даже не зная, что это за персонаж такой, ты начинаешь понимать суть концепции куда быстрее.

Вдобавок тут есть сцена, которая абсолютно сломала мою веру в происходящее. Герой просыпается и несколько часов не может понять, что он пропустил два дня. Сегодня воскресенье, а не пятница. Серьёзно?

Антагонист в исполнении Итана Хоука пока также разочаровывает. Это очередной лидер религиозного культа. Судить, конечно, ещё рано, но подобные злодеи обычно оказываются просто голодными до власти. И всё, вся глубина раскрытия на этом заканчивается. Хочется ошибаться, но опыт прошлых сериалов Marvel и самого архетипа подобных персонажей наводит на определённые мысли.

Фото: Marvel Studios

Однако похвалить старт «Лунного рыцаря» есть за что. Во-первых, основные события происходят в Лондоне — европейский город для киновселенной Marvel действительно ощущается свежим сеттингом. Во-вторых, лайтовые хоррор-сцены получились неплохо — монтаж и саспенс на уровне. В-третьих, здесь очень много натурных съёмок.

Но главное достоинство шоу — Оскар Айзек. Ему удаётся отлично отыгрывать сразу несколько личностей, хотя большую часть времени в серии нам показывают только клерка. Впереди для актёра много интересного материала, поэтому будем надеяться, что хотя бы «Лунному рыцарю» удастся переломить ситуацию с сериалами Marvel.

«Лунного рыцаря» называют мини-сериалом на шесть эпизодов. Подразумевается, что прямого продолжения, то есть второго сезона, ожидать не стоит. Однако герой станет важной частью будущего киновселенной Marvel и появится в других проектах — фильмах и шоу.

Новость по теме
В «Лунном рыцаре» нашли отсылки и намёки на «Фантастическую четвёрку»

Пока, впрочем, «Лунный рыцарь» напоминает любой неплохой фильм первой фазы Marvel. Однако сейчас уже четвёртая фаза киновселенной, поэтому просто «неплохо» по критериям 10-летней давности точно не сработает. Для успеха «Лунный рыцарь» должен выделяться чем-то, кроме самого героя.

Что понравилось

  • Необычный для Marvel сеттинг и много натурных съёмок.
  • Оскар Айзек в главной роли.
  • Отличный монтаж.
  • Лайтовые хоррор-сцены.
  • Неуместного юмора тут нет — нетипично для Marvel.

Что не понравилось

  • Злодей кажется шаблоном шаблона.
  • Слишком много времени тратят на пояснение концепции.
  • Герой иногда слишком глупый.
  • Сюжетная канва не интригует.
«Палец но дыра». Как перевод Elden Ring полностью меняет смысл сообщений «Палец но дыра». Как перевод Elden Ring полностью меняет смысл сообщений
Поделиться
Теги Чемп.Play Кино и сериалы Marvel •••

Заглавное фото: Marvel Studios

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022