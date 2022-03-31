Первые впечатления от «Лунного рыцаря». Новый герой Marvel, старые рельсы Marvel

У Marvel Studios всё никак не получается снять выдающийся сериал. За прошлый год вышло аж четыре проекта, однако действительно неплохим можно назвать разве что «Локи». Остальные даже при интересной завязке к финалу сдувались до самых шаблонных кинокомиксов.
Я до сих пор в обиде на «ВандаВижн», где первые серии щеголяли креативными ходами и интересными намёками на мультивселенную, однако к концу шоу превратилось в типичный фильм Marvel первой фазы. Тот самый, где главный злодей — это просто скучное отражение умений главного героя. Ванда — ведьма, поэтому враг у неё — другая ведьма. Про Вижна даже говорить не хочу.
Помимо общей безыдейности, у сериалов возникла ещё одна проблема — они были слишком изолированы. И от общей вселенной, и друг от друга. Год назад у Marvel вообще-то появились аж два новых Капитана Америка, а Ванда держала целый город в заложниках. Но отголосков этого нет ни в новых фильмах, ни в параллельных сериалах.
Новый Капитан Америка, вдруг вы вообще не в курсе
Фото: Marvel Studios
Встречайте «Лунного рыцаря»
Новый сериал для Marvel Studios очень важен: если все прошлые шоу опирались на уже существующих персонажей, то «Лунный рыцарь» вводит нового героя в исполнении Оскара Айзека («Дюна», «Звёздные войны», «Люди Икс»). Это необычный персонаж с раздвоением личности, опирающийся на египетскую мифологию.
Мы успели посмотреть только одну серию, поэтому составить общие впечатления сложно. Пилотный эпизод старается аккуратно ввести зрителей в происходящее через перспективу личности героя, который живёт обычной жизнью затюканного клерка. Он совершенно не понимает, что с ним происходит.
Фото: Marvel Studios
Понять желание Marvel можно, тем более таким образом возникают самые яркие сцены серии с уникальными монтажными решениями. Однако вступление почти на 50 минут получилось слишком уж затянутым — даже не зная, что это за персонаж такой, ты начинаешь понимать суть концепции куда быстрее.
Антагонист в исполнении Итана Хоука пока также разочаровывает. Это очередной лидер религиозного культа. Судить, конечно, ещё рано, но подобные злодеи обычно оказываются просто голодными до власти. И всё, вся глубина раскрытия на этом заканчивается. Хочется ошибаться, но опыт прошлых сериалов Marvel и самого архетипа подобных персонажей наводит на определённые мысли.
Фото: Marvel Studios
Однако похвалить старт «Лунного рыцаря» есть за что. Во-первых, основные события происходят в Лондоне — европейский город для киновселенной Marvel действительно ощущается свежим сеттингом. Во-вторых, лайтовые хоррор-сцены получились неплохо — монтаж и саспенс на уровне. В-третьих, здесь очень много натурных съёмок.
Но главное достоинство шоу — Оскар Айзек. Ему удаётся отлично отыгрывать сразу несколько личностей, хотя большую часть времени в серии нам показывают только клерка. Впереди для актёра много интересного материала, поэтому будем надеяться, что хотя бы «Лунному рыцарю» удастся переломить ситуацию с сериалами Marvel.
«Лунного рыцаря» называют мини-сериалом на шесть эпизодов. Подразумевается, что прямого продолжения, то есть второго сезона, ожидать не стоит. Однако герой станет важной частью будущего киновселенной Marvel и появится в других проектах — фильмах и шоу.
Пока, впрочем, «Лунный рыцарь» напоминает любой неплохой фильм первой фазы Marvel. Однако сейчас уже четвёртая фаза киновселенной, поэтому просто «неплохо» по критериям 10-летней давности точно не сработает. Для успеха «Лунный рыцарь» должен выделяться чем-то, кроме самого героя.
Что понравилось
- Необычный для Marvel сеттинг и много натурных съёмок.
- Оскар Айзек в главной роли.
- Отличный монтаж.
- Лайтовые хоррор-сцены.
- Неуместного юмора тут нет — нетипично для Marvel.
Что не понравилось
- Злодей кажется шаблоном шаблона.
- Слишком много времени тратят на пояснение концепции.
- Герой иногда слишком глупый.
- Сюжетная канва не интригует.
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