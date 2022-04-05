«Лунный рыцарь» стартовал лучше большинства сериалов Marvel

30 марта в сервисе Disney+ состоялась премьера «Лунного рыцаря» — сериала про новичка киновселенной Marvel. По данным аналатического издания Samba TV, за первые 5 дней шоу посмотрело около 1,8 млн домохозяйств. Это второй результат среди сериалов Marvel. Проект уступил лишь пилоту «Локи» с Томом Хиддлстоном, который собрал у экранов около 2,5 млн домохозяйств.
Самые популярные сериалы Marvel в сервисе Disney+
- «Локи» — 2,5 млн домохозяйств
- «Лунный рыцарь» — 1,8 млн домохозяйств
- «Сокол и Зимний Солдат» — 1,8 млн домохозяйств
- «Ванда/Вижн» — 1,6 млн домохозяйств
- «Соколиный Глаз» — 1,5 млн домохозяйств
Аналитики отмечают, что по-настоящему важными будут результаты просмотра второго эпизода. Именно тогда выяснится, сколько зрителей действительно заинтересовалось шоу и продолжит смотрить его до самого финала. Например, несмотря на впечатляющий старт, финал «Локи» смотрело около 1,9 млн домохозяйств — на 600 тыс. меньше дебюта.
«Лунный рыцарь» рассказывает о бывшем морпехе по имени Марк Спектор, который страдает от диссоциативного расстройства. Внезапно он получает могущественные силы египетского Бога Луны и становится Лунным рыцарем. Главную роль исполнил Оскар Айзек. Помимо него, в шоу сыграли Итан Хоук, Гаспар Ульель и другие.
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