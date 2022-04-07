Утечка: свежие кадры из ранней версии S.T.A.L.K.E.R. 2

В сети появилась ранняя версия трейлера S.T.A.L.K.E.R. 2, который показывали публике на презентации Xbox летом 2021 года. В небольшом ролике можно увидеть, как именно заменяются модельки персонажей, проигрываются анимации и понаблюдать за системой генерации зубов, о которой хвастались разработчики.

Неизвестно, откуда именно в сети появились кадры из ранней версии трейлера. GSC Game World пока не комментировала ситуацию.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 всё ещё запланирован 8 декабря 2022 года на ПК, Xbox Series, а также в сервисе Game Pass. Ранее создатели не исключили вероятность переноса игры.

Новость по теме GSC Game World не исключает очередного переноса S.T.A.L.K.E.R. 2

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