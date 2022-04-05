GSC Game World не исключает очередного переноса S.T.A.L.K.E.R. 2

Студия GSC Game World ответила на пачку новых вопросов от фанатов в официальном Discord-канале S.T.A.L.K.E.R. 2. Авторы ответили в том числе на слухи о переносе игры из-за ситуации на Украине. По данным некоторых источников, разработчики прямо сейчас переезжают в Чехию, откуда и продолжат разрабатывать проект.
На вопрос о переносе комьюнити-менеджеры GSC Game World ответили уклончиво. По их словам, фанатам стоит следить за информацией от разработчиков. И если дату выхода действительно сдвинут, то разработчики обязательно об этом сообщат.
Если будут какие-то изменения в датах, мы вам обязательно сообщим.
Также GSC Game World заверила, что продолжит делиться промоматериалами с фанатами, по которым они смогут отслеживать прогресс в разработке игры. А ремастеры первых частей S.T.A.L.K.E.R. действительно могут выйти, но только после релиза сиквела — в данный момент все силы студии брошены именно на него.
Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 всё ещё запланирован 8 декабря 2022 года на ПК, Xbox Series, а также в сервисе Game Pass.
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