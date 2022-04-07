В Resident Evil Village должны были появиться русалки и «болотные сталкеры»

Известный инсайдер под ником Dusk Golem рассказал о вырезанном контенте для Resident Evil Village. По словам инсайдера, разработчики сильно сократили Водохранилище Моро. Оказывается, в игру планировали добавить русалок, а из самой локации сделать большое болото.

Dusk Golem отметил, что от всего этого пришлось отказаться из-за нехватки времени. Вместо проработки этой локации Capcom уделила внимание замку Димитреску и фабрике Гейзенберга.

Вода была домом для врагов, похожих на русалок. В воде они могли быстро доплыть до вас и убить. Даже на суше они могли быть довольно раздражающими и оглушать вас.

Помимо русалок, протагониста должны были преследовать некие «болотные сталкеры». Инсайдер описывает их как скользких существ, похожих на Тирана. Проблемы должны были доставить и ведьмы с ликантропами. Неизвестно, планирует ли Capcom вернуть весь вырезанный контент, однако с ним локация Моро смотрелась бы куда лучше.

Resident Evil Village доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. В будущем игра получит дополнения.

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