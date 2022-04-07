CD Projekt обратилась к игрокам из России

Примерно две недели назад CD Projekt обещала опубликовать подробный пост о своём будущем в России — сегодня он наконец-то появился. Мы кратко рассказываем о главном.

Продажи и отгрузки «Ведьмака» и Cyberpunk 2077 в России полностью остановлены с 3 марта, однако блокировать активацию ключей не собираются.

Студия не может прямо сказать, будет ли доступен апгрейд «Ведьмака 3» в России. Скорее всего, на PS5 нет из-за того, что там клиент считается полностью отдельным.

Апгрейд Cyberpunk 2077 с PS4 на PS5 недоступен, поскольку на PS5 у игры отдельная версия.

Выпущенные и будущие DLC не будут доступны для покупки, однако бесплатные обновления без проблем установятся.

Сейчас в «Гвинт» на ПК могут играть только те, кто активировал игру до 3 марта, однако микротранзакции недоступны. В магазинах для iOS и Android игру скрыли для россиян, однако те, у кого она установлена, могут играть дальше.

Создать аккаунт на GOG можно свободно, а люди из других стран могут дарить игры россиянам.

Студия не может сказать ничего о локализации будущих игр, включая нового «Ведьмака».

CD Projekt продолжит вести социальные сети и оказывать техническую поддержку для россиян.