На турнир по CS:GO от PGL не пустили российские команды

Организация PGL вслед за BLAST и ESL сообщила, что отстраняет российские команды от ближайших турниров по CS:GO. Речь идёт о клубах Gambit и Virtus.pro, которые не смогут участвовать в RMR-сезоне и Major Antwerp 2022 под своим названием.

PGL отстранила команды, которые «связаны с российским правительством». Среди них оказались Gambit и Virtus.pro, но про другие клубы организация не упомянула.

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Несмотря на отстранение, PGL разрешила игрокам из Gambit и Virtus.pro участвовать на соревнованиях по CS:GO с нейтральными футболками и названиями.

PGL Major Antwerp 2022 пройдёт с 9 по 22 мая в бельгийском городе Антверпен. Призовой фонд мейджора составляет $ 1 млн (~ 80 млн рублей).

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