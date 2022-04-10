На турнир по CS:GO от PGL не пустили российские команды

Организация PGL вслед за BLAST и ESL сообщила, что отстраняет российские команды от ближайших турниров по CS:GO. Речь идёт о клубах Gambit и Virtus.pro, которые не смогут участвовать в RMR-сезоне и Major Antwerp 2022 под своим названием.
PGL отстранила команды, которые «связаны с российским правительством». Среди них оказались Gambit и Virtus.pro, но про другие клубы организация не упомянула.
Несмотря на отстранение, PGL разрешила игрокам из Gambit и Virtus.pro участвовать на соревнованиях по CS:GO с нейтральными футболками и названиями.
PGL Major Antwerp 2022 пройдёт с 9 по 22 мая в бельгийском городе Антверпен. Призовой фонд мейджора составляет $ 1 млн (~ 80 млн рублей).
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 10 апреля 2022
-
14:51
-
14:37
-
14:08
-
14:03
-
13:24
-
12:41
-
08:00
- 9 апреля 2022
-
18:53
-
18:07
-
16:45
-
15:46
-
15:04
-
14:06
-
13:23
-
12:38
-
11:57
- 8 апреля 2022
-
23:17
-
22:09
-
21:28
-
20:37
-
20:11
-
19:57
-
19:09
-
18:56
-
17:58
-
17:43
-
17:18
-
17:16
-
16:13
-
16:11
-
16:03
-
15:51
-
15:23
-
15:11
-
14:20