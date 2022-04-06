Чемпион мира по CS:GO выпустит свою NFT-коллекцию

Бывший профессиональный игрок и чемпион мира по CS:GO Даниил Zeus Тесленко анонсировал свою NFT-коллекцию. Первыми токен-изображениями киберспортсмен поделился в своих соцсетях.

Тесленко объявил, что первые NFT с его изображениями появятся уже в апреле. В данный момент он бесплатно разыгрывает сразу 200 токенов — участвовать может любой желающий. О полноценном выходе полной коллекции киберспортсмен обещал сообщить чуть позже.

Наивысшим достижением Zeus за 17 лет карьеры стала победа на PGL Major Kraków 2017 в составе Gambit Esports. Коллектив тогда заработал $ 500 тыс призовых. Всего за карьеру Тесленко заработал около $ 788 тыс.

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