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«Сбербанк Онлайн» для iOS удалили из магазина Apple

Приложение «Сбербанка» удалили из App Store
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Apple удалила приложение «СберБанк Онлайн» на iOS. Теперь владельцы iPhone больше не могут скачать программу из App Store. При этом ранее установленное приложение перестанет получать обновления через сам магазин.

В «Сбере» отметили, что для клиентов, у которых уже установлено приложение, нет поводов для волнений. А новые пользователи могут воспользоваться веб-версией приложения через браузер Safari.

В связи с введёнными санкциями с 12 апреля мобильное приложение «СберБанк Онлайн» на платформе iOS недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store.

Для клиентов, у которых уже установлено приложение, нет поводов для волнений — все ранее установленные приложения работают, никаких ограничений по их использованию нет, удалять установленные приложения не нужно.

Кроме того, для проведения всех необходимых операций клиенты могут использовать веб-версию СберБанк Онлайн, которая адаптирована для мобильных устройств.
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