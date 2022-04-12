Приложение «Сбербанка» удалили из App Store

Apple удалила приложение «СберБанк Онлайн» на iOS. Теперь владельцы iPhone больше не могут скачать программу из App Store. При этом ранее установленное приложение перестанет получать обновления через сам магазин.

В «Сбере» отметили, что для клиентов, у которых уже установлено приложение, нет поводов для волнений. А новые пользователи могут воспользоваться веб-версией приложения через браузер Safari.

В связи с введёнными санкциями с 12 апреля мобильное приложение «СберБанк Онлайн» на платформе iOS недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store.



Для клиентов, у которых уже установлено приложение, нет поводов для волнений — все ранее установленные приложения работают, никаких ограничений по их использованию нет, удалять установленные приложения не нужно.



Кроме того, для проведения всех необходимых операций клиенты могут использовать веб-версию СберБанк Онлайн, которая адаптирована для мобильных устройств.

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