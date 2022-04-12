Приложение «Сбербанка» удалили из App Store
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Apple удалила приложение «СберБанк Онлайн» на iOS. Теперь владельцы iPhone больше не могут скачать программу из App Store. При этом ранее установленное приложение перестанет получать обновления через сам магазин.
В «Сбере» отметили, что для клиентов, у которых уже установлено приложение, нет поводов для волнений. А новые пользователи могут воспользоваться веб-версией приложения через браузер Safari.
В связи с введёнными санкциями с 12 апреля мобильное приложение «СберБанк Онлайн» на платформе iOS недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store.
Для клиентов, у которых уже установлено приложение, нет поводов для волнений — все ранее установленные приложения работают, никаких ограничений по их использованию нет, удалять установленные приложения не нужно.
Кроме того, для проведения всех необходимых операций клиенты могут использовать веб-версию СберБанк Онлайн, которая адаптирована для мобильных устройств.
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