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Сценарий фильма по Ghost of Tsushima напишет автор «Последней женщины на Земле»

Сценарий фильма по Ghost of Tsushima напишет автор «Последней женщины на Земле»
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Сценаристом полнометражного фильма по Ghost of Tsushima назначен Такаши Дошер, автор «Последней женщины на Земле» и «Осевших». Об этом сообщило издание Deadline.

Подробностей фильма по Ghost of Tsushima пока нет. Режиссёром выступит Чад Стахелски, известный по франшизе «Джон Уик» с Киану Ривзом в главной роли. Актёрский состав, включая исполнителя Дзина Сакая, пока неизвестен, как и подробности сюжета.

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Ранее Стахелски сообщил, что экранизации видеоигр не всегда получаются качественными, поэтому авторы фильма по Ghost of Tsushima не хотят спешить.

Ghost of Tsushima — второй фильм, который появится в результате работы Sony Pictures и PlayStation Productions. Первым стал «Анчартед: На картах не значится», который собрал в мировом прокате более $ 383 млн и стал успехом для компаний.

Кроме этого, в производстве находятся сериалы по The Last of Us, который выйдет на HBO, и Twisted Metal. Последний начнут снимать в ближайшие недели.

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