Иностранные магазины блокируют платежи по картам UnionPay из России

Китайская платёжная система UnionPay должна была стать заменой ушедших Visa и MasterCard. По данным источников «Коммерсанта», объём эмиссии таких карт в стране оценивался в 50 тысяч штук, сейчас речь идёт о 500 тысяч штук. Бóльшая часть этих карт — виртуальные, пользователи используют их для оплаты покупок заграницей.

Однако российские владельцы карт с UnionPay начали жаловаться на то, что оплата товаров в интернете часто попросту не проходит. Банки наличие проблемы не афишируют, но в колл-центрах не стали скрывать, что невозможность оплаты — распространенное явление.

По словам банкиров, всё дело не в платёжной системе, а в самих иностранных сайтах. Некоторые из них дают распоряжение банкам-эквайерам не проводить платежи по картам, выпущенным в России, вне зависимости от платёжной системы. Эксперты отмечают, что повлиять на ситуацию могла бы сама UnionPay. Однако компания, судя по всему, предпочитает не вмешиваться и на запросы пока не ответила.

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