Приложение «Сбербанка» удалили из Google Play

Вслед за Apple компания Google удалила приложение «СберБанк Онлайн» из магазина Google Play на Android. Российcкие пользователи больше не могут скачать программу и, судя по всему, лишились будущих обновлений программы.

Как показала проверка «Чемпионата», ранее установленное приложение продолжает работать в обычном режиме. При этом в поиске Google Play теперь высвечиваются только чешская и казахская версии приложений, а также «Страхование» и «Мобайл». Компания «Сбер» пока не комментировала ситуацию.

Как и в случае с App Store, новые пользователи Android смогут пользоваться веб-версией «Сбербанка онлайн» через браузер на устройстве.

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