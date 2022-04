В The Elder Scrolls Online можно поиграть бесплатно 12 дней

Bethesda сообщила, что открыла бесплатный доступ к The Elder Scrolls Online до 26 апреля. Попробовать проект смогут игроки на ПК, PlayStation и Xbox.

Все получат доступ к самой игре и крупному дополнению про Морровинд. В распоряжении игроков есть различные классы, множество локаций и сюжетных заданий. Как это обычно бывает, весь полученный прогресс перенесётся в полную версию игры после её покупки.

В конце января Bethesda анонсировала для игры расширение Legacy of the Bretons. В нём авторы добавят новый мир, квесты, виды оружия и многое другое. Его релиз состоится 6-го числа на ПК, Mac и Stadia, а уже 21-го числа расширение доберётся до PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

