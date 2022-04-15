Тестовая версия долгожданной стратегии Victoria 3 утекла в сеть

Фанаты игр Paradox ждут Victoria 3 уже около 10 лет, и в последнее время разработчики активно рассказывают об игре. Недавно в сеть утекла тестовая версия проекта. Об этом сообщили пользователи Reddit.

Геймер под ником suspiciousfeeling и вовсе выложил кусочек геймплея, в котором он формирует Германию в 1918 году. Достоверность утечки также подтверждает то, что модераторы раздела скрыли публикацию из общей ленты. Вполне возможно, незавершенный билд в сеть слили тестеры, однако точной информации по этому поводу нет. Сама Paradox пока не комментировала ситуацию.

Victoria 3 — глобальная стратегия с упором на внутреннюю экономику. Игра охватывает всемирную историю с 1836 по 1936 гг. и позволяет игроку управлять любой страной в этот период времени. Проект анонсировали весной прошлого года. Даты выхода у игры пока нет.

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