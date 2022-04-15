CD Projekt отвергла слухи о проблемах «Ведьмака 3» для некстгена

13 апреля CD Projekt подтвердила, что обновлённую версию «Ведьмака 3» забрали у команды Saber Interactive из Санкт-Петербурга. Вместе с этим в сети пошли слухи о том, что её разработка находится в производственном аду. Якобы проект не стоит ждать в ближайшем будущем, потому что у студии сейчас много других задач.

Старший вице-президент CD Projekt Михал Новаковский отверг вcе слухи о трудной разработке обновлённой версии.

Я просматривал заголовки новостей о нашей игре и вдруг увидел один, который привлёк моё внимание. Там было что-то в духе «Ведьмак 3» для консолей следующего поколения откладывается на неопределённый срок». Звучало так, будто игра находится в «производственном аду». Хочу заверить, что это не так.



Ходили слухи, что на самом деле мы планируем выпустить игру в июне следующего года или что-то в этом роде. Это не так. Мы всего лишь хотели сказать, что взяли разработку на себя. И всё. Проект будет завершён своими силами. Мы оцениваем требуемое время, а для этого нужно провести небольшое исследование. Вот и всё. Никто не говорит о том, что проект задерживается из-за каких-то монументальных проблем.

Его слова подтвердил генеральный директор CD Projekt Адам Кичиньский. По его информации, на разработку улучшенной версии «Дикой Охоты» понадобится не так уж и много ресурсов. В данный момент над проектом работают около 15 сотрудников студии и несколько человек из других команд. Кичиньский заверил, что решение доработать игру собственными силами никак не скажется на других проектах CD Projekt.

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