Слух: в королевской битве Halo Infinite появятся боты и «внезапная смерть»

По ранее просочившейся королевской битве Halo Infinite утекло ещё больше информации, которую опубликовал Infinite Leaks. Если верить слухам, в режиме будут игры на разное количество участников, боты и возможность «внезапной смерти».

В королевской битве появятся несколько режимов, включая групповые на двоих или четверых. Также присутствуют Default и DefaultBots, что может означать одиночную игру и одиночную с ботами.

Опубликовали и настройки королевской битвы Halo Infinite. Игроки смогут создать собственный матч, в котором можно активировать жетоны возрождения, назначить место финального круга и изменить задания на карте. Кроме этого, появится функция «внезапной смерти» с выбором количества игроков, при котором она наступает.

Также появится возможность выбрать размер лобби для ботов, среди которых вариант между 60 и 100 человеками. Узнали и о количестве тестирования режима. Всего в него сыграли 4834 раза, а за последнее время — 351 раз.

По слухам, новый режим Halo Infinite получил кодовое название Tatanka. Его выбрали в честь американского рестлера, который в 1992 году выиграл матч в стиле королевской битвы из сорока человек.

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