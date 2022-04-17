Слух: в королевской битве Halo Infinite появятся боты и «внезапная смерть»

По ранее просочившейся королевской битве Halo Infinite утекло ещё больше информации, которую опубликовал Infinite Leaks. Если верить слухам, в режиме будут игры на разное количество участников, боты и возможность «внезапной смерти».
В королевской битве появятся несколько режимов, включая групповые на двоих или четверых. Также присутствуют Default и DefaultBots, что может означать одиночную игру и одиночную с ботами.
Опубликовали и настройки королевской битвы Halo Infinite. Игроки смогут создать собственный матч, в котором можно активировать жетоны возрождения, назначить место финального круга и изменить задания на карте. Кроме этого, появится функция «внезапной смерти» с выбором количества игроков, при котором она наступает.
Также появится возможность выбрать размер лобби для ботов, среди которых вариант между 60 и 100 человеками. Узнали и о количестве тестирования режима. Всего в него сыграли 4834 раза, а за последнее время — 351 раз.
По слухам, новый режим Halo Infinite получил кодовое название Tatanka. Его выбрали в честь американского рестлера, который в 1992 году выиграл матч в стиле королевской битвы из сорока человек.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 17 апреля 2022
-
17:31
-
16:21
-
15:37
-
14:49
-
13:49
-
12:54
- 16 апреля 2022
-
18:52
-
18:03
-
17:06
-
16:28
-
15:34
-
15:00
-
14:35
-
13:20
-
12:46
- 15 апреля 2022
-
22:00
-
21:18
-
20:34
-
20:06
-
19:53
-
18:38
-
18:37
-
17:55
-
17:53
-
17:13
-
16:40
-
16:05
-
15:46
-
15:10
-
14:54
-
14:27
-
14:07
-
13:50
-
13:28
-
13:17