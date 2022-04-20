Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Геймпады DualSense для PS5 теперь можно обновлять через ПК

Геймпады DualSense для PS5 теперь можно обновлять через ПК
Комментарии

Sony наконец выпустила программу DualSense Firmware Updater, о которой фанаты узнали ещё неделю назад. С помощью этого приложения геймпад для PS5 теперь можно обновлять прямо на ПК — консоль для этого уже не нужна.

Для того, чтобы воспользоваться программой, необходимо перейти на специальную страницу, скачать и установить программу на компьютер. После этого запустить её и подсоединить DualSense к ПК с помощью USB-кабеля. Приложение автоматически определит его и запустит обновление.

Важно. В системных требованиях указано, что DualSense Firmware Updater работает только на Windows 10/11.

Мы уже протестировали программу — всё работает отлично. К сожалению, Sony не сообщает, какие именно изменения были внесены в ту или иную версию прошивки.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022