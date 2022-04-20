Геймпады DualSense для PS5 теперь можно обновлять через ПК

Sony наконец выпустила программу DualSense Firmware Updater, о которой фанаты узнали ещё неделю назад. С помощью этого приложения геймпад для PS5 теперь можно обновлять прямо на ПК — консоль для этого уже не нужна.

Для того, чтобы воспользоваться программой, необходимо перейти на специальную страницу, скачать и установить программу на компьютер. После этого запустить её и подсоединить DualSense к ПК с помощью USB-кабеля. Приложение автоматически определит его и запустит обновление.

Важно. В системных требованиях указано, что DualSense Firmware Updater работает только на Windows 10/11.

Мы уже протестировали программу — всё работает отлично. К сожалению, Sony не сообщает, какие именно изменения были внесены в ту или иную версию прошивки.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!